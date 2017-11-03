رئيس اتحاد الكرة: لاعبو المملكة في الدوري الإسباني قريبا

طلال الغامدي(صدى):

أكد الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ مع الليجا والدوري الإسباني، ستمنح فرصة للاعبين السعوديين اللعب في الدوري الإسباني، حيث سيتواجد عدد من الكشافين والمدربين من الدوري الإسباني الذين سيتابعون لاعبي المنتخب ويركزون عليهم بالإضافة الى اللاعبين الآخرين.

وأوضح أن تشكيلة الاخضر الحالية جاءت بعد قناعة تامة واختيارات المدرب باوزا نفسه ولا زال الباب مفتوحا أمام الجميع بلا استثناء ولن يتوقف ذلك على لاعبي الدوري السعودي للمحترفين ومن يرى المدرب انه سيخدم المنتخب لن يتوانى في اختياره، والمدرب سيذهب الى كأس العالم والمونديال العالمي في روسيا والمنتخب سيكون للاعبين الأفضل.

وأكد أن اختياره لسامي الجابر عضوا في اتحاد الكرة كمدير تنفيذي جاء لعدد من الاعتبارات والعوامل من ابرزها أنه من اللاعبين الدوليين الذين خدموا المنتخب السعودي لفترات طويلة ومن اللاعبين الذين سجلوا أهدافا في المونديالات التي مثل فيها المنتخب وتاريخه كلاعب طويل جدا مع ناديه الهلال والمنتخب ومن أبرز اللاعبين السعوديين بلاشك، كما أن له باعا طويلا في التدريب والإدارة وأنا أبحث عن شخصيات تنفيذية رياضية ومن العملات النادرة ولكونه سبق وأن كان لاعبا ثم إداريا وأخيرا مدربا ويتحدث عددا من اللغات لذا فإن انضمامه للاتحاد السعودي كمدير تنفيذي يعتبر اضافة كبيرة لنا وسيكون احد أبرز الاعضاء المؤثرين لنا.