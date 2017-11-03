” الأمن الإلكتروني ” يصد هجوم إلكتروني تم بحقن برمجة خبيثة

نايف السالم(صدى):

تمكن مركز الأمن الإلكتروني من إحباط تنفيذ عملية هجوم إلكترونية جديدة كان قد أعدها مهاجمون تتمثل بحملة تصيدية خطيرة ضد جهات عدة في المملكة.

وقال المركز في بيان له اليوم الجمعة إن الهجوم تم من حقن أكواد داخل ملف من نوع ” HTA ” ، والتي تهدف إلى تشغيل ملفين خبيثين لاستخدامهما في تنفيذ مخطط هذه الهجمة.

ولفت أن إحدى البرمجيتين هي من نوع ” DNS BOT ” تتيح للمهاجم التحكم في جهاز الضحية عن طريق بروتوكول ” DNS ” .

وأكد المركز أنه قام بالكشف مبكرًا عن نطاق جديد قام المهاجمون بتسجيله لاستخدامه كـ ” DNS BOT ” في تنفيذ هذه الهجمة، وقام ” المركز ” بإرسال تحذيره وتعليماته لجميع الجهات الحكومية والحيوية لأخذ الحيطة والحذر من تلك الموجة الجديدة، كذلك لاتخاذ إجراءات مسبقة للحماية.