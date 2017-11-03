نجم لخدمات التأمين تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة نجم لخدمات التأمين، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ محلل الأعمال ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة نجم، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، الهندسة)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت شركة نجم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 نوفمبر 2017م.

وأشارت شركة نجم، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من ” هنـــــــــــا.