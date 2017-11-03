نجم لخدمات التأمين تطرح وظائف شاغرة
طرحت شركة نجم لخدمات التأمين، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ محلل الأعمال ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة نجم، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، الهندسة)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة نجم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 نوفمبر 2017م.
وأشارت شركة نجم، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من ” هنـــــــــــا.
قاضي فاضي[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 15 دقيقة
شركة نجم ومعظم محققي الحوادث فيها بالرياض غير مؤهلين لمباشرة الحوداث بسبب تلقيهم رشاوي من اصحاب السيارات المتضررة ويقوم المحققين بقلب نسبة الخطأ لصالح المرشي له !!! الجميع يتحدث عن هذا الوضع وفاحت الرائحة .
الغريب بان هؤلاء المحققين غير مؤهلين ومعظم سائقي سيارات اجرة وونشات ودشير الحارات !!