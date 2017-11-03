” المرور ” : إعلان توصيات اللجنة الثلاثية حول قيادة المرأة الأسبوع القادم

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن الإعلان عن ما وصلت له اللجنة الثلاثية، حول الترتيبات اللازمة لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة سيكون خلال الأسبوع القادم.

وأوضح في تصريح له أن اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل، تم خلالها مناقشة تحديد كيفية التعامل مع المرأة ميدانياً أو إدارياً.

يشار أن المهلة المحددة للجنة الثلاثية للرفع بتوصياتها حول الترتيبات اللازمة لتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية وإصدار رخص القيادة للسيدا ، تمهيداً للسماح للمرأة بالقيادة بدءاً من 10 شوال من العام الحالي، انتهت قبل أيام ومن المقرر الإعلان الأسبوع القادم.