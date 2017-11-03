75 % نسبة قبول المنتجات ضمن حملة ” سكني “
تجاوزت نسبة قبول المنتجات السكنية التي تصدرها وزارة الإسكان ضمن حملة ” سكني ” الـ 75 %.
قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم، إن الوزارة تترك للمستفيد حرية الاختيار بقبول المنتج أو رفضه، مشيرا إلى أن الرفض لا يعني الاستبعاد، وإنما العودة إلى قائمة الانتظار حتى الدفعات المقبلة التي قد يجد فيها المواطن ما يلبي احتياجه.
وكشف السويلم أن الوزارة وضعت خططا لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.
محمد الزهراني[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 3 ساعات
انتم اصرفوها ولو قبر الواحد تعب من الاجارات واللة الناس تعبت ياوزار الاسكان اهل البيوت رافضين ينزلو الاجارات والوزار قاعدة تتفرج ليش مايلزم اصحاب البيوت وشقق الاجار برسوم سنوية تروح للاسكان
Zezu[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 3 ساعات
ايه هين..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21191 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب