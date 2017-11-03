75 % نسبة قبول المنتجات ضمن حملة ” سكني “

حمود العنزي(صدى):

تجاوزت نسبة قبول المنتجات السكنية التي تصدرها وزارة الإسكان ضمن حملة ” سكني ” الـ 75 %.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف بن سالم السويلم، إن الوزارة تترك للمستفيد حرية الاختيار بقبول المنتج أو رفضه، مشيرا إلى أن الرفض لا يعني الاستبعاد، وإنما العودة إلى قائمة الانتظار حتى الدفعات المقبلة التي قد يجد فيها المواطن ما يلبي احتياجه.

وكشف السويلم أن الوزارة وضعت خططا لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة.