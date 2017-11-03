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أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات نشاط التنقيب في أمريكا

أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات نشاط التنقيب في أمريكا
واشنطن(صدى):

ارتفعت أسعار النفط مع تفاؤل المستثمرين إزاء جهود ” أوبك ” وروسيا لتحقيق التوازن في السوق، جنبًا إلى جنب مع ترقب بيانات حول نشاط التنقيب في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.30% إلى 60.79 دولار للبرميل، فيما زاد ” نايمكس ” الأمريكي تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.40% إلى 54.77 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

رجح وزير الطاقة الروسي ” ألكسندر نوفاك ” تمديد العمل باتفاق خفض الإمدادات لما بعد مارس 2018 إذا وجد المنتجون حاجة لفعل ذلك، قائلًا إن الأمر سيناقش خلال اجتماع ” أوبك ” المقرر نهاية الشهر الجاري.

من جانبها قالت ” بلومبرج ” إن إمدادات بلدان ” أوبك ” ربما انخفضت بمقدار 180 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر إلى 32.59 مليون برميل، وفقًا لمسح أجرته هذا الأسبوع.

ويترقب المستثمرون اليوم، صدور بيانات من شركة الخدمات النفطية ” بيكر هيوز ” حول التغير الذي طرأ على عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.


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