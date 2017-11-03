الدولار يستقر قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي

واشنطن(صدى):

استقر الدولاراليوم مقابل سلة من العملات، بعد ترشيح ” جيروم باول ” لشغل منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمس، ومع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية.

وسجل مؤشر الدولار تراجعًا هامشيًا اليوم بنسبة 0.05% عند 94.642 ، في تمام الساعة 9:09 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر الدولار بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرسمية لشهر أكتوبر في وقت لاحق من اليوم، فمن المرجح انتعاش نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل قوي للشهر الماضي لتفسح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر حتى مع تباطؤ نمو الأجور.