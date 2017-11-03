بالفيديو.. رجل يضع ابنه الصغير على الفحم المشتعل

نيودلهي(صدى):

أثار رجل هندي حالة من الغضب والأستنكار بين متابعي ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي عقب نشر مقطع فيديو له وهو يضع طفله البالغ من العمر 18 شهرا على الفحم الساخن خلال حفل ديني في ولاية كارناتاكا جنوب الهند.

وأعلنت مصادر إعلامية محلية ، أن الأبوين كانا يصليان ليرزقا بصبي ووعدا بوضع الطفل على سرير من الفحم المشتعل كنوع من الندر إذا تحققت رغبتهما.

ورغم الحادث المروع لم يتم محاكمة الأبوين، لكن طلبت السلطات من لجنة محلية لتقديم المشورة لهما لرعاية الطفل.