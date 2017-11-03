نشطاء يستنكرون مزاعم وزير الطاقة الأمريكي حول القضاء على التحرش بالوقود

واشنطن(صدى):

استنكر العديد من نشطاء البيئة، تصريح ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، أمس الخميس، الذي أكد خلاله على أن استخدام الوقود الأحفوري في أفريقيا سيساعد بشكل كبير على القضاء على ظاهرة التحرش بالنساء.

وجاء هذا التصريح – الغريب من نوعه – تعقيبًا على زيارة قام بها الوزير لجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي. حيث برر حديثه عن التحرش بأن شابة في قرية -أفريقية- أبلغته أن الكهرباء مهمة بالنسبة لها، ليس فقط لأنها ستجنبها القراءة على ضوء لهب وما يصاحب ذلك من أبخرة خانقة، لكن لأنها ستقيها أيضا التحرش الجنسي، على حد قوله.

وتابع وزير الطاقة حديثه قائلًا: إنه ” عندما تكون الأنوار مضاءة وعندما يكون لديك نور، ستزداد الاستقامة ” .

وفي سياق متصل، انتقد مايكل برون، مدير جماعة ” سييرا كلوب ” تلك التصريحات قائلًا إن ” التلميح بأن الاستعانة بالوقود الأحفوري سيقلل من التحرش الجنسي ليس أمرًا صحيحًا مطلقًا، بل ومحاولة لا تغتفر للتقليل من قضية خطيرة وشائعة ” .

ويؤكد كثير من المدافعين عن الطاقة المتجددة أن التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمكن أن يوفر الكهرباء للعديد من المناطق النائية أسرع من محطات الوقود الأحفوري المكلفة أو مولدات الطاقة التي تعمل بالوقود السائل.

ومن جانبها دعت جماعة ” سييرا كلوب ” التي تروج لاستخدام الطاقة الضوئية وطاقة الرياح وزير الطاقة الأمريكي إلى الاستقالة بعد هذه التصريحات.