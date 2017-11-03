مصادر تكشف تفاصيل جديدة في قضية ” المعلمات الوهميات “

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل جديدة في قضية ” المعلمات الوهميات ” ، والأسباب التي أحدثت مشكلة وجودهن في قوائم المعلمات المعينات دون أن يعلمن.

وقالت المصادر إن هؤلاء المعلمات صدرت لهن قرارات تعيين بعضها منذ وجود رئاسة تعليم البنات لكنهن لم يكملن إجراءات التعيين، بعد أن قضوا توظفن على عقود مؤقتة وبنود وانقطعن عن العمل، فطوت الجهات المعنية قيدهن، وحينما صدر التوجيه بترسيم موظفات البنود والعقود المؤقتة شملهن القرار، لكنهن لم يكملن إجرءات التعيين، وهو ما جعل أسماءهن على قوائم الخدمة المدنية على أنهن معلمات.

واستبعد المصدر أن يكون تم صرف رواتب للمعلمات كما تردد، خاصة أن صرف الراتب مرتبط بصدور قرار توظيف وإجراءات مباشرة عمل وفتح حساب بنكي خاص للمعلمة ومسيرات شهرية، وأغلب هذه العمليات تتم إلكترونياً ومن الصعب التلاعب بها، خاصةً وأن البنوك تشترط على العملاء تحديث بياناتهن بشكل دوري.