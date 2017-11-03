رجالله السلمي: يجب أن تُمنح الرياضة بالمملكة المكانة التي تستحقها

طلال الغامدي(صدى):

قال رجالله السلمي، وكيل هيئة الرياضة السعودية للإعلام والعلاقات العامة إنه ” يجب أن تُمنح الرياضة السعودية المكانة التي تستحقها، بما تمثله المملكة من ثقل في القارة، كواحدة من الدول القيادية في المنطقة والعالم، فما بالك بالقارة الآسيوية ” .

وأضاف ” السلمي ” : ” لا نريد تجاوزًا في القانون، لكن نسعى لتطبيق النظام الذي يمكّننا من حقوقنا، فهناك أمور عديدة نطلبها، سواءً في التحكيم، أو عمل اللجان في الاتحاد الآسيوي ” .

جاء ذلك خلال لقاء وكيل هيئة الرياضة السعودية للإعلام والعلاقات العامة و تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة، وسلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي، أمس الخميس، في الرياض.

ووصف رجالله السلمي اللقاء بأنه ” برهن على ثقل الرياضة السعودية في المنطقة ” . وقال إن: ” اللقاء إيجابي جدًا، ومعالي رئيس الهيئة ذكر في تغريدته بعده، أنه تم الاتفاق على مرحلة جديدة من العمل والتنسيق، والتعاون المشترك، في الفترة المقبلة، وهذا اللقاء له دلالة قوية على الثقل الكبير للرياضة السعودية، وهذا ما استشعره الاتحاد الآسيوي ” .

وأوضح ” السلمي ” أن ” حديثًا شفافًا وواضحًا وصريحًا، دار حول مختلف الملفات وكافة الجوانب، التي يرى رئيس هيئة الرياضة، أن من المهم أن تكون واضحة، مع الاتحاد الآسيوي ” .