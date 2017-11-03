التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة التصنيع الوطنية، وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة جازان.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:

– مفتش الكهرباء: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس كهربائي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

– مشرف الموثوقية: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– أخصائي (E&I): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– مخطط صيانة: شهادة الدبلوم فأدنى.

– مشرف الموثوقية والتخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الصناعية).

– مشرف (E/I/A): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أتمتة) أو التخصصات ذات الصلة.

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:أضغط هنـــــــــــا.