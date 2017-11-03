مدير حقوق الإنسان بعسير يكشف حقيقة تصريحات ” طفل خميس مشيط المعنف “

محمد بن طحيطح (صدى):

نفى مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير الذي تم إعفاؤه من منصبه أمس الخميس، ما نسب إليه من تصريحات بشأن قضية ” طفل خميس مشيط المعنف ” .

وأكد أن ما تم تداوله من تصريحات حول الغياب المتكرر للطفل عن المنزل، والمرض النفسي لوالده، غير دقيقة.

وكانت هيئة حقوق الإنسان عبرت عن استيائها من التصريحات التي صدرت على لسان مدير فرعها بعسير بخصوص قضية الطفل، مبينة أنه تم إنهاء تكليفه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أن ما أدلى به يخالف سياسة الهيئة في معالجتها للقضايا، ويخالف نهجها الإعلامي في التعاطي مع تلك القضايا، لافتة إلى أنه استبق نتائج التحقيق والتقصي عن حالة الطفل.

وأعلنت إحدى المدارس الخاصة عن استعدادها لقبول الطالب في صفوفها، والتكفل بدراسته حتى المرحلة الثانوية.