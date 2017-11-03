” طيران أديل ” تطرح وظائق شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، وظائف شاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الدبلوم فأعلى عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي بمحافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول أول (A320).

– كابتن (A320).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 2 فبراير 2018م.

ولفتت، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــــــــــــــا .