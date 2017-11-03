وثائق استخبارتية تكشف علاقة إيران بالقاعدة لضرب العلاقات بين أمريكا والمملكة
أظهرت تقارير صادرة من الاستخبارات الأمريكية أن طهران عرضت على مقاتلي القاعدة المال والأسلحة وكل شيء يحتاجون إليه، وعرضت عليهم التدريب في معسكرات حزب الله في لبنان، مقابل ضرب العلاقات بين أمريكا والمملكة.
جاء ذلك ضمن وثائق كانت قد أفرجت عنها وكالة الاستخبارات المركزية ” سي آي آيه ” ، حيث ضمت أيضًا تلك الوثائق تقريرًا يرصد علاقات وثيقة وتعاون بين تنظيم القاعدة السني المتشدد وإيران الشيعية؟ فثمانية من خاطفي طائرات هجمات 11 سبتمبر 2001، مروا عبر إيران قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة، كذلك غضت إيران الطرف عن عمليات نفذتها القاعدة ضد الشيعة في العراق.
وتعليقًا على تلك الوثائق قال حسن منيمنة مدير مؤسسة بدائل الشرق الأوسط وأستاذ في معهد الشرق الأوسط، إن ” مدى عمق التوافق بين طهران والقاعدة ليس واضحًا، لكن من المعلوم أنه كان قائمًا ” .
وأضاف ” منيمنة ” أننا ” أمام صورة معقدة، لكنها بالتأكيد تكشف عن تلاعب إيران إن لم يكن تحالفها مع هذه الجماعات ” .
وتابع مدير معهد الشرق الأوسط أنه ” إذا ثبتت صحة ما جاء في الوثائق فإن ذلك يشكل حرجًا كبيرًا بالنسبة لإيران إذ سيظهر أنها غضت النظر عن عمليات نفذتها مجموعات تابعة للقاعدة ضد المواطنين الشيعة في العراق ” .
وكانت لجنة 11 سبتمبر التابعة للحكومة الأمريكية قد أفادت بأن ثمانية من خاطفي الطائرات التي استخدمت في هجمات 2001 الإرهابية مروا عبر إيران قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة.
ومن جانبه قال حازم الأمين الصحفي والكاتب اللبناني، إن ” علاقة طهران بالقاعدة مثبتة منذ حرب أفغانستان في 2001، عندما هربت عائلات عناصر القاعدة من أفغانستان إلى إيران عبر مدينة مشهد الحدودية، ثم شكلت طهران ممرًا آمنًا للتنظيم من أفغانستان إلى العراق ” .
وتابع ” الأمين ” أن ” طهران وظفت القاعدة في عددٍ من المهام أدت إلى تعزيز الموقع الإيراني في المنطقة ” .
وذكر الصحفي اللبناني على سبيل المثال أن إضعاف الموقع الأمريكي في العراق كان لمصلحة طهران، وأن تحويل الثورة السورية إلى ثورة مسلحة ثم استدراج القاعدة وداعش لاحقًا حتى أصبحا صورة لهذه الثورة تصب في مصلحة نظام بشار الأسد وبالتالي إيران.
النخيش[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 4 ساعات
نحن كمواطنين عاديين نعرف منذ احداث 11 سبتمبر ان وجود 15 سعودي ضمن الارهابيين عمل مدبر لضرب العلاقات السعوديه الامريكيه ولكن نجهل الجهه اللتي تقف خلفه و للاسف الساسه الامريكيين وغيرهم يجهلون دهاليز السياسه وخفاياها ويتعاملون مع الحدث كما هو بدون معرفه كيف حدث ومن له مصلحه خلفه وهم يعلمون قبل الحادث قوه ومتانه العلاقات الامريكيه السعوديه وان السعوديه لامصلحه لها بالحادث بل العكس تضررها منه ومع ذلك انطلت العمليه الارهابيه على الساسه الامريكان وفيهم من شكك في السعوديه والسعوديه تتحمل عدم قدرتها على كشف الحقائق والدفاع عن نفسها بحينه بقوه الاقناع والاثبتات اين السياسي القوي المحنك والذكي اللذي يقنع بالدليل والاحداث عمله نادره بهذا العالم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13886 ] نشر منذ 4 ساعات
علاقة ايران بالقاعده مثل علاقتها بداعش سمن على عسل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2904 ] نشر منذ 2 ساعتين
عليهم لعنة الله روافض وخوارج حاربو الاسلام والمسلمين باسم الدين وهو منهم براء