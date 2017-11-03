” الإسكان ” تعلن صدور الدفعة الثانية من مخالفي نظام رسوم الأراضي البيضاء

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الإسكان عبر حساب نظام رسوم الأراضي البيضاء، عن صدور الدفعة الثانية من مخالفي أحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأوضحت الوزارة أن إقرار المخالفات المستحقة سيتم في وقت لاحق، مشيرة أن الدفعة شملت 15 أمر سداد على ملاك الأراضي البيضاء.

وأضافت أن هذه الأوامر شملت 13 أرضاً بمساحة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين متر مربع، مشيراً إلى أنه بذلك تجاوزت مساحات الأراضي البيضاء الصادر بحقها أوامر سداد 400 مليون متر مربع منذ بدء البرنامج.