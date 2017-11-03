مقتل 127 شخصا في مدغشقر بسبب الطاعون

مدغشقر(صدى):

قتل وباء الطاعون في مدغشقر 127 شخصًا منذ أغسطس، في حين اخفضت أعداد حالات الإصابة بأمراض رئوية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تشخيص 1111 حالة على أنها مصابة بطاعون رئوي، وهو النوع الأكثر فتكًا، في حين شخصت 261 حالة على أنها طاعون دبلي (نزفي).

والطاعون متوطن في مدغشقر، لكن التفشي الأخير الذي تسبب في الاشتباه في إصابة 1801 حالة منذ أغسطس مثير للقلق بشكل خاص، لأنه بدأ في وقت غير معتاد من الموسم وضرب المناطق الحضرية بدلا من المناطق الريفية.