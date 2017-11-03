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جامعة الفيصل بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

جامعة الفيصل بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جامعة الفيصل الأهلية بالرياض، وظائف شاغرة للجنسين على كادر أعضاء هيئة التدريس، للعام الدراسي 2017-2018م، وذلك للعمل في كلية العلوم والدراسات العامة بالجامعة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الجامعة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم البيولوجيا الجزيئية، وعلوم التطبيقية الرياضية).

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2017م.

وأشارت الجامعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:هنــــــــــــــــا.


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