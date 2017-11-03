نادي برشلونة يدين اعتقال 8 وزراء من كتالونيا

ماجد محمد(صدى):

عبر نادي برشلونة الرياضي، عن استيائه من إصدار السلطات الأسبانية مذكرة اعتقال بحق 8 وزراء سابقين بحكومة كتالونيا، الخميس الماضي، وسعيها لإصدار مذكرة اعتقال في أنحاء أوروبا للقبض على زعيم الإقليم السابق كارلوس بوجديمون المقيم في بروكسل منذ الاثنين الماضي، معلنا تضامنه معهم.

وأكد النادي أن أحكام السجن الصادرة اليوم من المحكمة الوطنية، لا تساهم في بناء سبل الحوار والاحترام.

كانت الحكومة الإسبانية قد حددت موعد إجراء انتخابات الإقليم يوم 21 ديسمبر، وهو يأتي قبل يومين من استضافة فريق ريال مدريد لبرشلونة في لقاء الكلاسيكو.