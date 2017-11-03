القيادة العامة للجيش الليبي تحذر من استهداف مقراتها

طرابلس(صدى):

حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، من استهداف مقرات وحداتها في المنطقة الغربية وخاصة بمنطقة ورشفانة، ومنها مقر اللواء الرابع واللواء 26 ومركز تدريب العزيزية.

وقالت القيادة العامة في بيان لها: إنها تتابع باهتمام بالغ استمرار هذا الهجوم التى وصفته بغير، مشيرة إلى أنها لم تصدر أي أوامر لوحداتها بالمنطقة الغربية للمشاركة بالعملية القائمة حاليا.

وأكدت أن الشعار الذى اتخذ لهذه العملية لا يعطي الحق للقيام بهذا الهجوم واستخدام الأسلحة الثقيلة والذي يعرض أرواح المدنيين وسلامة النسيج الاجتماعي بالمنطقة للخطر.

وحملت المسؤولية الكاملة للجهة التى أصدرت هذه الأوامر سلامة المدنيين بالمنطقة وسلامة مقرات وحداتها العسكرية النظامية.