هزة أرضية شمال النماص

محمد بن طحيطح(صدى):

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية، صباح اليوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 9.1 كم.

” صدى ” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.