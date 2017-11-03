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هزة أرضية شمال النماص

هزة أرضية شمال النماص
محمد بن طحيطح(صدى):

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية، صباح اليوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 9.1 كم.

” صدى ” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5443 ] نشر منذ 29 دقيقة

ياساتر نسال الله السلامة هل المباني مهئية لهزات الزلزال لو كان بدرجة أقوي لاسمح الله

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 21 دقيقة

اللهم ابعد عنا الفتن والزلازل والمحن ياحي ياقيوم وتب علينا

[ عدد التعليقات: 13881 ] نشر منذ 12 دقيقة

نسأل الله السلامه للجميع

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