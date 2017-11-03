نشر : منذ 1 ساعة 1٬886 4 الاخبار المحلية هزة أرضية شمال النماص محمد بن طحيطح(صدى): رصدت هيئة المساحة الجيولوجية، صباح اليوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 16 كم شمال النماص بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 9.1 كم. ” صدى ” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا. الوسوم:النماص, مقياس ريختر, هزة أرضية, هيئة المساحة الجيولوجية
الواقع[ عدد التعليقات: 5443 ] نشر منذ 29 دقيقة
ياساتر نسال الله السلامة هل المباني مهئية لهزات الزلزال لو كان بدرجة أقوي لاسمح الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21988 ] نشر منذ 25 دقيقة
بسييييييييييييطة🤗🤗🤗
الزهراني[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 21 دقيقة
اللهم ابعد عنا الفتن والزلازل والمحن ياحي ياقيوم وتب علينا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13881 ] نشر منذ 12 دقيقة
نسأل الله السلامه للجميع