مواطن بحفر الباطن يتنازل عن قاتل ابنه مقابل دية 5 ملايين ريال

حمود العنزي(صدى):

تنازل المواطن شمران الشمري من سكان حفر الباطن رسميًا عن قاتل ابنه ” ممدوح ” مقابل دية بلغت 5 ملايين ريال.

وحددت قبيلة شمر المبلغ مسبقاً، تقديرًا لشفاعة أحد الوجهاء، وأعلن ” الشمري ” ، تنازله عن قاتل ابنه، مقابل الدية، بعدما زاره في منزله بحفر الباطن الشيخ متعب الهباس.

وكان المواطن فايز صباح الشمري قتل قبل عامين المواطن ممدوح شمران الشمري، بإطلاق النار عليه أثناء وجودهما في نزهة برية شمال حفر الباطن.