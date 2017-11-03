” تعليم القطيف ” يدرب قادة المدارس على العمل الإشرافي

عبد العزيز القثامي(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اللقاء التربوي لقادة العمل الإشرافي وقائدات المدارس عبر الدائرة المغلقة على مسرح الإدارة بمبنى الشؤون التعليمية ” النسائي ” بحضور مدير الإدارة العامة للتعليم المكلف محمد عامر النفيعي وحضور مديرات الإدارات والمكاتب والمشرفات التربويات وقائدات المدارس .

وأوضح مدير تعليم الطائف المكلف في كلمته أن إدارة التعليم بمحافظة الطائف تسعى جاهدة إلى دعم المدرسة وتمكين دورها لتحقيق أهدافها وخططها على الوجه الأكمل مشيرًا إلى أن هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والمبادرات والتجارب المميزة في الميدان، مشدداً على أهمية تبني المدرسة للمبادرات التطويرية والتحسينية لدعم المتميزين وتحفيز العاملين .

وقال: إن قائدة المدرسة المتميزة تصل بمدرستها إلى التميز من خلال إيجاد بيئة مدرسية صحية محفزة على كل صعيد ومستوى مؤكدًا أهمية تحقيق الهدف من ساعة النشاط والخروج من المعتاد إلى تحقيق التميز والإبداع.

كما دعا قائدات المرحلة الثانوية إلى تمكين الطالبات في اختبار القدرات والتحصيلي من خلال تقديم الدعم والدورات التدريبية لهن.

ووجه المدير العام في كلمته قائدات المدارس إلى أهمية تفعيل برامج التوعية الإسلامية في المدرسة لتحصين الجيل من الأفكار الهدامة منوهًا بدور المساعد الإداري في المدارس وأهمية تحفيز هذه الطاقات البشرية واستثمارها بما يحقق الفائدة ويعزز دورها في الميدان، وحتى لايشكلون هدرًا وظيفيًا .

كما استضاف اللقاء مدير إدارة شؤون المباني الأستاذ عبدالرحمن فتة الذي وجه القائدات إلى إجراءات السلامة في المدارس وآلية التواصل مع الإدارة بما يحقق الدعم السريع مستمعًا إلى مداخلات واستفسارات القائدات والرد عليها.

تتابعت بعد ذلك محاور اللقاء التي شارك في تقديمها عددٌ من مديرات المكاتب والإدارات والمشرفات التربويات حيث شملت الحديث عن القيادة الموقفية والدور التكاملي بين إدارة شؤون المعلمات وقائدات المدارس كذلك الانضباط المدرسي في المنظومة التعليمية والتربوية ودور القيادة المدرسية في التعلم النشط إضافة إلى برامج ذوي الاحتياجات الخاصة والاختبارات في الميدان التربوي وتخلل ذلك إضاءات توعوية ورسائل تربوية هادفة.