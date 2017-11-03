تويتر تكشف سبب تعطل حساب الرئيس الأمريكي
أعلنت شركة ” تويتر ” ، أن حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعطل بسبب خطأ موظف بالشركة، مشيرة إلى أنه توقف عن العمل 11 دقيقة فقط قبل استعادته.
وقالت الشركة فى تغريدة، ” فى وقت سابق توقف حساب دونالد ترامب دون قصد بسبب خطأ بشري من جانب موظف في تويتر ” ، وأضافت: ” نحن مستمرون في التحري واتخاذ الخطوات اللازمة لعدم تكرار هذا الأمر ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21985 ] نشر منذ 17 دقيقة
من بين ملايييييييين البشر
والمشتركين والمغردين فتويتر
ماشفتو تعطلون الا حساب ترامب
مفهومه اصلآ 🤗🤗🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 12462 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12462 ] نشر منذ 13 دقيقة
راح فيها الملقوف