  • الجمعة 3

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. تويتر تكشف سبب تعطل حساب الرئيس الأمريكي

تويتر تكشف سبب تعطل حساب الرئيس الأمريكي

تويتر تكشف سبب تعطل حساب الرئيس الأمريكي
واشنطن(صدى):

أعلنت شركة ” تويتر ” ، أن حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعطل بسبب خطأ موظف بالشركة، مشيرة إلى أنه توقف عن العمل 11 دقيقة فقط قبل استعادته.

وقالت الشركة فى تغريدة، ” فى وقت سابق توقف حساب دونالد ترامب دون قصد بسبب خطأ بشري من جانب موظف في تويتر ” ، وأضافت: ” نحن مستمرون في التحري واتخاذ الخطوات اللازمة لعدم تكرار هذا الأمر ” .


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12462 ] نشر منذ 13 دقيقة

هههههههه

[ عدد التعليقات: 12462 ] نشر منذ 13 دقيقة

راح فيها الملقوف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *