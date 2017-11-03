تويتر تكشف سبب تعطل حساب الرئيس الأمريكي

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة ” تويتر ” ، أن حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعطل بسبب خطأ موظف بالشركة، مشيرة إلى أنه توقف عن العمل 11 دقيقة فقط قبل استعادته.

وقالت الشركة فى تغريدة، ” فى وقت سابق توقف حساب دونالد ترامب دون قصد بسبب خطأ بشري من جانب موظف في تويتر ” ، وأضافت: ” نحن مستمرون في التحري واتخاذ الخطوات اللازمة لعدم تكرار هذا الأمر ” .