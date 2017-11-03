بالصور.. القحطاني: ” أسر ” يهدف لتمكين الفئات الأشد حاجة من الاندماج في المجتمع

نايف السالم(صدى):

أكد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني أن مشروع ” أسر ” لتشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة الذي نفذته الوزارة مؤخراً لتمكين 120 أسرة من الاستثمار في 60 مدرسة بنات بمحافظة جدة، يهدف إلى تمكين الفئات الأشد حاجة من المشاركة الفاعلة والاندماج الكامل في المجتمع وضمان استقلاليتهم عن طريق دخولهم سوق العمل.

وأوضح خلال لقاء عقد اليوم في مقر فرع الوزارة بجدة أن فكرة المشروع تتمثل في تشغيل المقاصف المدرسية التابعة لوزارة التعليم عن طريق الأسر المنتجة، لإيجاد فرص عمل للمواطنين بتمكينهم من الاستثمار في مجال المقاصف المدرسية من خلال تشغيلها أو تسويق منتجاتهم لتكون منافذ بيع دائمة بما لا يتعارض مع الجودة في تقديم خدمات التغذية المدرسية ويتفق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة في المقاصف المدرسية.

وأشار القحطاني إلى أن المشروع الذي بدأ نشاطه بداية العام الدراسي الحالي شهد توسعاً من خلال الطلبات المقدمة من الأسر المنتجة وذلك بمتابعة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص مبيناً أن الأسر المنتجة المرشحة في المشروع بلغ عددها 124 أسرة تم اخضاعهم لاختبارات شخصية لتطوير مهاراتهم عبر الدورات التدريبية وسيتم التوسع لمشاركة الأسر في المقاصف المدرسية على مستوى محافظات منطقة مكة المكرمة .

من جانبها أوضحت المشرفة على مشروع ” أسر ” لتشغيل المقاصف المدرسية ليلى نظام الدين أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة يعمل على تطوير المشروع والتوسع في أعماله لتمكين الأسر المنتجة بالاستثمار في المقاصف المدرسية مشيرة إلى أن المشروع يمر بخمس مراحل هي تطبيق المبادرة والمرحلة التحضيرية ومرحلة إعداد الخطط ومرحلة بدء العمل ومرحلة عقد الورش والتمويل .

ولفتت إلى أنه قد تم عقد ورش عمل خاصة في التسويق وإدارة المقاصف والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في نقاط البيع والحصول على كرت صحي، ومن ثم تمويل الأسر عبر بنك التنمية الاجتماعي، وبعمل وثيقة عمل بين الأسرة المنتجة والمدرسة للعمل والالتزام بكافة الاشتراطات بين الطرفين.

وبينت أن أسعار الإيجار للمشروع تختلف بحسب موقع المدرسة، ويسمح لأكثر من أسرة بالاستثمار في المقاصف، مشيرة إلى أن عدد من قيادات المدارس والمستثمرات والطالبات ابدوا رضاهم على عمل الأسر المنتجة بحسب استبيان قامت به وزارة العمل .

