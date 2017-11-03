” داعش ” يتبنى حادث دهس نيويورك

واشنطن(صدى):

أعلن تنظيم ” داعش ” الإرهابي، مسؤوليته عن حادث الدهس الذي وقع في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، دون إبراز دليل على ذلك.

وكان مكتب المدعي العام الأمريكي، أكد ارتباط منفذ هجوم مانهاتن بنيويورك بتنظيم ” داعش ” ، فيما أكد جهاز ” أف بى أى ” ، أنه سيواصل التحقيقات للتعرف على الشبكات المتورطة فى الحادث.

يذكر أن المهاجم الأوزبكي سيف الله سايبوف، قاد شاحنة، بعد ظهر الثلاثاء، واقتحم ممر للدراجات في مانهاتن ما أصاب راكبي الدراجات والمشاة.