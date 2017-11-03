” داعش ” يتبنى حادث دهس نيويورك
أعلن تنظيم ” داعش ” الإرهابي، مسؤوليته عن حادث الدهس الذي وقع في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، دون إبراز دليل على ذلك.
وكان مكتب المدعي العام الأمريكي، أكد ارتباط منفذ هجوم مانهاتن بنيويورك بتنظيم ” داعش ” ، فيما أكد جهاز ” أف بى أى ” ، أنه سيواصل التحقيقات للتعرف على الشبكات المتورطة فى الحادث.
يذكر أن المهاجم الأوزبكي سيف الله سايبوف، قاد شاحنة، بعد ظهر الثلاثاء، واقتحم ممر للدراجات في مانهاتن ما أصاب راكبي الدراجات والمشاة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3291 ] نشر منذ 30 دقيقة
لو ينبح كلب داعش تتبنى نباحه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12462 ] نشر منذ 26 دقيقة
لانه نباحهم والاعلام اعلامهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37130 ] نشر منذ 19 دقيقة
صبح الخير يا اخ غيور ,, أوافق التعليق ، لاهنت ,,