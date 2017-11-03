  • الجمعة 3

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. فتاة تتسبب في تصادم 3 سيارات بجدة

بالفيديو.. فتاة تتسبب في تصادم 3 سيارات بجدة

بالفيديو.. فتاة تتسبب في تصادم 3 سيارات بجدة
نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة جانب سيارتها التي اصطدمت بمركبتين أخريين بحي الوزيرية بجدة.

يذكر أن الجهات المختصة في المملكة تستعد لتنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من شوال المقبل، وأوضحت وزارة الداخلية أن قيادة المركبات لا تزال محظورة على السيدات حتى هذا الموعد.

ولم يتأكد من الفيديو إن كانت تلك الفتاة هي من كانت تقود السيارة أم لا، حيث لم يصدر بيان رسمي أو توضيح للواقعة.


الوسوم:, , ,

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب وذا صارت سيدة وش الاستغراب في ذالك واين المشكل

[ عدد التعليقات: 13876 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله على سلامتها

[ عدد التعليقات: 37130 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يعين الجميع على ما اصابهم ,,

[ عدد التعليقات: 5440 ] نشر منذ 20 دقيقة

طيب وبعدين كل ما صدمت وحدة صورتوها أكيد راح يصير حوادث تصادم وممكن وفيات مثل ما يحدث مع الاف من سيارت الرجال خاصة الدرباوية كل يوم قتيل او جريح

[ عدد التعليقات: 12462 ] نشر منذ 14 دقيقة

كل ماصار حادث قالو حرمه ههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *