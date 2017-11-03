بالفيديو.. فتاة تتسبب في تصادم 3 سيارات بجدة

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة جانب سيارتها التي اصطدمت بمركبتين أخريين بحي الوزيرية بجدة.

يذكر أن الجهات المختصة في المملكة تستعد لتنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من شوال المقبل، وأوضحت وزارة الداخلية أن قيادة المركبات لا تزال محظورة على السيدات حتى هذا الموعد.

ولم يتأكد من الفيديو إن كانت تلك الفتاة هي من كانت تقود السيارة أم لا، حيث لم يصدر بيان رسمي أو توضيح للواقعة.