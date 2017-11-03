بالفيديو.. فتاة تتسبب في تصادم 3 سيارات بجدة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة جانب سيارتها التي اصطدمت بمركبتين أخريين بحي الوزيرية بجدة.
يذكر أن الجهات المختصة في المملكة تستعد لتنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من شوال المقبل، وأوضحت وزارة الداخلية أن قيادة المركبات لا تزال محظورة على السيدات حتى هذا الموعد.
ولم يتأكد من الفيديو إن كانت تلك الفتاة هي من كانت تقود السيارة أم لا، حيث لم يصدر بيان رسمي أو توضيح للواقعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 21985 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلامات سلامات
تكبر وتنسى🤗
شيخين[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وذا صارت سيدة وش الاستغراب في ذالك واين المشكل
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13876 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على سلامتها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37130 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يعين الجميع على ما اصابهم ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 5440 ] نشر منذ 20 دقيقة
طيب وبعدين كل ما صدمت وحدة صورتوها أكيد راح يصير حوادث تصادم وممكن وفيات مثل ما يحدث مع الاف من سيارت الرجال خاصة الدرباوية كل يوم قتيل او جريح
alfahd42[ عدد التعليقات: 12462 ] نشر منذ 14 دقيقة
كل ماصار حادث قالو حرمه ههههههه