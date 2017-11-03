بالصور.. إيفانكا ترامب تلتقي رئيس الوزراء الياباني

طوكيو(صدى):

ألقت إيفانكا ترامب، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوى للجمعية العالمية للمرأة في طوكيو، خطابا خلال ندوة تمكين المرأة، كما ألتقت إيفانكا، برئيس الوزراء الياباني شينزو آبى.

وكانت إيفانكا ترامب، وصلت إلى اليابان، أمس الخميس، قبل ثلاثة أيام من جولة والدها الآسيوية التى يبدأها بطوكيو يوم الخامس من نوفمبر.

وانضمت المستشار الخاص للرئيس الأمريكي إلى الجمعية العالمية السنوية الرابعة للمرأة إلى جانب أكثر من 60 من ممثلى المنظمات السياسية والتجارية والدولية من اليابان وخارجها.

ومن المقرر أن يصل ” ترامب ” وقرينته ميلانيا، الأحد المقبل، إلى اليابان في زيارة منفصلة تستغرق ثلاثة أيام.