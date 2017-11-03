  • الجمعة 3

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو والصور.. ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة في الرياض

بالفيديو والصور.. ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة في الرياض

بالفيديو والصور.. ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة في الرياض
نايف السالم(صدى):

ضبطت فرق رقابية تابعة لطوارئ صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، بمشاركة الجهات الأمنية، كميات كبيرة من اللحوم كريهة الرائحة مجهولة المصدر.
وبثت الأمانة العامة لمنطقة الرياض مقطع فيديو لمداهمة استراحة مواطن، وجدت بها كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة بلغت 816 كجم، وحشرات وقوارض وأدوات تغليف ومنشار لتقطيع اللحوم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.



الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *