بالفيديو والصور.. ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة في الرياض

نايف السالم(صدى):

ضبطت فرق رقابية تابعة لطوارئ صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، بمشاركة الجهات الأمنية، كميات كبيرة من اللحوم كريهة الرائحة مجهولة المصدر.

وبثت الأمانة العامة لمنطقة الرياض مقطع فيديو لمداهمة استراحة مواطن، وجدت بها كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة بلغت 816 كجم، وحشرات وقوارض وأدوات تغليف ومنشار لتقطيع اللحوم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

#عرض_مرئي لمباشرة طوارئ صحة البيئة في #أمانة_منطقة_الرياض⁩ وبمشاركة الجهات الأمنية بلاغاً على استراحة مخالفة وضبطت كمية لحوم مجهولة المصدر pic.twitter.com/Tnhzzz1gvP — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧



