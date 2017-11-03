بالصور.. ” أخضر الصالات ” يواجه كونتان رنجر وديًا استعدادًا لتصفيات غرب آسيا

ماجد محمد(صدى):

يخوض المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، اليوم الجمعة، أولى مبارياته الودية، في معسكره الحالي بماليزيا أمام فريق كونتان رنجر أحد أندية المقدمة في ترتيب الدوري الماليزي لكرة قدم الصالات، استعداداً للمشاركة في تصفيات غرب آسيا التي ستقام في تايلند خلالة الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا.

وأجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم اليومية في صالة مجمع بناسونيك الدولية، تحت إشراف المدير الفني ايفينس هيرمانس، الذي حرص خلال الحصة التدريبية على تكثيف التدريبات اللياقية والبدنية، بهدف رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين. وقسّم المدرب البلجيكي لاعبي المنتخب خلال التدريبات إلى ثلاث مجموعات، طبّق من خلالها عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، فيما لم يشارك في التدريب اللاعب معاذ عسيري حيث فضّل الجهاز الطبي إراحته لشعوره بآلام في قدمه اليسرى.

من جانب آخر احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا ببعثة المنتخب السعودي، بحضور القائم بأعمال السفارة فواز العتيبي، ومسؤول المراسم في السفارة عمر العصيمي.

