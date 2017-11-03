” يوم للطالبة المنتجة ” بكلية الآداب والعلوم في جامعة الأمير سطام

عادل الحربي(صدى):

أقامت كلية الآداب والعلوم ( شطر الطالبات ) بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بمحافظة وادي الدواسر، ” يوم الطالبة المنتجة ” ، الذي تضمن معرضاً اشتمل على عددٍ من الأركان، عرضن فيه الطالبات أعمال فنية ومهنية وحرفية شملت الإكسسوارآت واشغال التريكو والنسيج والعطورات والملابس، وبعض الأكلات والمشروبات الطبيعية الصحية، التي عرضت للبيع في فترة التسوق من اليوم حيث شهدت عملية شرائية من الطالبات وعضوات هيئة التدريس والموظفات.

وأوضحت المشرفة على الأنشطة بالكلية الدكتورة إبتسام عبدالموجود، أن الفعالية حققت أهدافها بتفعيل المبادرة ودعم الطالبة المنتجة وصولاً إلى تعزيز دور الطالبة في تقديم منتجاتها للمجتمع، والاستفادة من القدرات الفنية والمهنية للطالبات ، وإعدادهن لسوق العمل وإثرائه بالطاقات الوطنية المبدعة من خلال المشاريع الصغيرة.