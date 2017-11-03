بالصور.. تشييع أحد منسوبي الحرس الوطني بعد وفاته بكندا

طلال الغامدي(صدى):

شيع المصلون، في جامع الراجحي بالرياض، أمس الخميس، المقدم صيدلي، ماجد الشهري، أحد منسوبي المدرسة العسكرية للعلوم الصحية المساعدة.

وتوفي الشهري إثر سكتة قلبية خلال بعثته في كندا، وأدى زملاؤه صلاة الميت عليه قبل أيام في الجامع الكبير بالعاصمة الكندية أوتاوا وسط حضور أعداد كبيرة من المصلين والمعزين.

يذكر أن أن المقدم ” الشهري ” كان في بعثة من قبل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لنيل شهادة الدكتوراة في علم السموم بكندا ولديه ٤ أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 عامًا.