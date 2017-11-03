أمازون تتيح لعملائها خدمة تحريك أثاث المنزل بالواقع الافتراضي

واشنطن(صدى):

أتاح أمازون لعملائه خدمة جديدة تمكنهم من وضع أثاث منازلهم وتحريكها كيفما يشاءوا من خلال الواقع الافتراضي لمعرفة كيف ستبدو هذه القطع في الحقيقة.

وأصدرت من قبل سلسلة إيكيا للأثاث أداة مشابهة في سبتمبر تستخدم أيضًا منصة ARKit، في حين أطلقت سلسلة Target ميزة الواقع المعزز الخاصة بها من خلال موقعها على أجهزة الهواتف المحمولة.

ويتمكن مستخدمو تطبيق أمازون عن طريق رمز الكاميرا في شريط البحث، ثم الضغط على AR View وحدد منتج، وباستخدام إصبع لنقل عنصر وإصبعين لتدويره. تتوفر هذه الميزة على أجهزة آيفون 6S والأجهزة الأعلى التي تعمل بنظام iOS 11.