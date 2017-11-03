محافظ المجاردة يتفقد جمعية البر الخيرية

محمد بن طحيطح(صدى):

تفقد محافظ المجاردة يحي بن عبدالرحمن آل حموض وقف الوفاء الخيري التابع لجمعية البر الخيرية بالمحافظة، حيث قدم له رئيس المحكمة العامة بالمجاردة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور أحمد بن صليح الربعي شرحا مفصلآ حول المشروع الذي يعد من المشاريع الوقفية الرائدة للجمعية ويتألف من عدة طوابق ويمثل أكبر مركز تجاري على مستوى المحافظة والذي سيحتوي على محلات تجارية ومطاعم وصالة ألعاب، مما سيكون له بالغ الأثر في تطوير العمل الخيري وتنمية الموارد المالية لرعاية الفقراء والأيتام وأبناء الشهداء والسجناء.

بعدها زار محافظ المجاردة مكتب المالية والأيتام التابع للجمعية في مبنى برج الخير واستمع لشرح مفصل عن آلية تسجيل الأيتام ومتابعة كفالة 345 يتيماً يستفيدون من خدمات الجمعية المتنوعة طوال العام.

كما زار ” آل حموض ” معهد القدرات المتقدمة للحاسب الآلي واللغة الإنجليزية واستمع لشرح واف حول الدورات التي يقدمها المعهد للمجتمع وأبناء المستفيدين من الجمعية، وختم المحافظ زيارته بزيارة مبنى إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة المجاردة حيث كان في استقباله فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن صليح الربعي الذي قدم شرحا مفصلا عن آلية العمل بالجمعية والاجراءات المتبعة في تسجيل المحتاجين وآلية صرف المساعدات ودور الجمعية ونشاطها في المحافظة وعن البرامج التي قامت بعملها خلال الفترة الماضية بالاضافة إلى خططها المستقبلية الرامية الى الرقي بالعمل الخيري وتطويره.

وفي ختام الزيارة شكر محافظ المجاردة العاملين في الجمعية وحثهم على بذل المزيد من العمل لمتابعة احوال الفقراء ومساعدتهم وفقاً للتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على الجمعية مشيدا بما لمسه من إخلاص وتفان في العمل، وما تم انجازه من أعمال خيرية.

من جهته، أعرب رئيس مجلس الادارة الشيخ الدكتور أحمد الربعي عن شكره لمحافظ المجاردة على هذه الزيارة المباركة داعيا الله تعالى أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والسلام في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.