انتحار فتاة شنقا في الباحة
تلقت شرطة مدينة الباحة عند الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء إستقبال بلاغ من مستشفى الملك فهد بالباحة ، مفاده حضور مواطن إليهم ومعه إبنته البالغة من العمر عشرون عاما متوفاة.
وبإنتقال الجهات الأمنية المعنية ، والطبيب الشرعي للمستشفى إتضح وجود إمرأة في العقد الثاني من العمر متوفاة وبها آثار حزات حول رقبتها ، وجرح قطعي في يدها اليسرى وبمسألة والدها أوضح بأن إبنته هي التي قامت بإذاء نفسها في غرفة نومها بواسطة شال لفته حول رقبتها، وأنه حاول إنقاذها ولكن قدر الله نفذ .
سلم جثمان المرأة لذويها بعد التأكد من عدم وجود أي شبه جنائية ، ولقناعة والدها بإن وفاة إبنته منها والها .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21177 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ساتر اعوذ بالله والله ياقلبي انقبض اللهم اجعله خير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37123 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21177 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت ياصدى تجيبون تفاصيل اكثر
يارب تجعله خير. يارب تجعله خير يارب تجعله خير
الله يستر على عباده اجمعين
واحد 2 ثلاثه[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولاقوة الا بالله والله المستعان
عمرها 20 سنه تجاوزت مرحلة المراهقة هذا اذا مافيها مرض نفسي
للاسف بعض الاباء والامهات طريقة تعاملهم مع ابنائهم
فيها من الدكتاتورية وعدم مساعدتهم او حتى الاستماع اليهم لكسر الحواجر التي بين الاباء وابنائهم
تربية الخيزرانه والسلاح الاسود الفتاك ( العقال)هذي تربية شيبانا الله يرحمهم ويغفرلهم
الجيل الجديد لهم تعامل خاص
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6149 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحـول ولا قـوة إلا بالله العلـي العظـيم . خَبَـــر يكسِـــر ألقلــب . لاحـول ولا قـوة إلا بالله العلـي العظـيم .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15215 ] نشر منذ 55 دقيقة
يالطيييييييف
قوقاز[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 47 دقيقة
من الضغط مسكينه
Ww[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 21 دقيقة
من الكبت والله او انه جاها النصيب ورفضو زي العاده لازم من القبيله الله يرحمها برحمته