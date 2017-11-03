انتحار فتاة شنقا في الباحة

سعيد العجل(صدى):

تلقت شرطة مدينة الباحة عند الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء إستقبال بلاغ من مستشفى الملك فهد بالباحة ، مفاده حضور مواطن إليهم ومعه إبنته البالغة من العمر عشرون عاما متوفاة.

وبإنتقال الجهات الأمنية المعنية ، والطبيب الشرعي للمستشفى إتضح وجود إمرأة في العقد الثاني من العمر متوفاة وبها آثار حزات حول رقبتها ، وجرح قطعي في يدها اليسرى وبمسألة والدها أوضح بأن إبنته هي التي قامت بإذاء نفسها في غرفة نومها بواسطة شال لفته حول رقبتها، وأنه حاول إنقاذها ولكن قدر الله نفذ .

سلم جثمان المرأة لذويها بعد التأكد من عدم وجود أي شبه جنائية ، ولقناعة والدها بإن وفاة إبنته منها والها .