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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

انتحار فتاة شنقا في الباحة

انتحار فتاة شنقا في الباحة
سعيد العجل(صدى):

تلقت شرطة مدينة الباحة عند الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء إستقبال بلاغ من مستشفى الملك فهد بالباحة ، مفاده حضور مواطن إليهم ومعه إبنته البالغة من العمر عشرون عاما متوفاة.

وبإنتقال الجهات الأمنية المعنية ، والطبيب الشرعي للمستشفى إتضح وجود إمرأة في العقد الثاني من العمر متوفاة وبها آثار حزات حول رقبتها ، وجرح قطعي في يدها اليسرى وبمسألة والدها أوضح بأن إبنته هي التي قامت بإذاء نفسها في غرفة نومها بواسطة شال لفته حول رقبتها، وأنه حاول إنقاذها ولكن قدر الله نفذ .

سلم جثمان المرأة لذويها بعد التأكد من عدم وجود أي شبه جنائية ، ولقناعة والدها بإن وفاة إبنته منها والها .


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37123 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 21177 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليت ياصدى تجيبون تفاصيل اكثر
يارب تجعله خير. يارب تجعله خير يارب تجعله خير

الله يستر على عباده اجمعين

[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولاقوة الا بالله والله المستعان
عمرها 20 سنه تجاوزت مرحلة المراهقة هذا اذا مافيها مرض نفسي
للاسف بعض الاباء والامهات طريقة تعاملهم مع ابنائهم
فيها من الدكتاتورية وعدم مساعدتهم او حتى الاستماع اليهم لكسر الحواجر التي بين الاباء وابنائهم
تربية الخيزرانه والسلاح الاسود الفتاك ( العقال)هذي تربية شيبانا الله يرحمهم ويغفرلهم
الجيل الجديد لهم تعامل خاص

[ عدد التعليقات: 6149 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحـول ولا قـوة إلا بالله العلـي العظـيم . خَبَـــر يكسِـــر ألقلــب . لاحـول ولا قـوة إلا بالله العلـي العظـيم .

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 47 دقيقة

من الضغط مسكينه

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 21 دقيقة

من الكبت والله او انه جاها النصيب ورفضو زي العاده لازم من القبيله الله يرحمها برحمته

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