” المراعي ” تعلن عن وظيفة شاغرة للسعوديين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة المراعي للألبان- عبر موقعها الإلكتروني- إعلانا عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى “ مدير الوقاية من الحرائق- التصنيع ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــــــــا)