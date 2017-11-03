المجدوعي القابضة تعلن عن 5 وظائف شاغرة بفروعها

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها إلى شغل (5) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى ” مشرف فرع- قطاع السياحة والسفر ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من (هنــــــــــــا)