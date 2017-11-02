العريف الدوسري يروي تفاصيل إنقاذه شاب الخرج من الانتحار

عادل الحربي(صدى):

روى العريف سعود الدوسري، من رجال الدفاع المدني في الخرج، تفاصيل إنقاذ شاب قبل انتحاره قفزًا من الدور الرابع في بناية تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن الشاب كان يبدو في حالة نفسية غير سوية ويعاني من المس.

وقال الدوسري: ” قمنا بعملية تشتيت ذهني له عندما وجدناه متدليًا من النافذة ويتجهز لإلقاء نفسه، وفور أن سنحت الفرصة المناسبة أمسكت به، وحاول هو الإفلات مني، وراح يقول لي (فكني)، إلا أنني أمسكته من مرفقه حتى أكون واثقًا من عدم سقوطه ” .

وكان شاب صعد إلى مبنى قيد الإنشاء ووقف على النافذة، عازمًا على الانتحار، ما دفع المواطنين إلى إبلاغ الدوريات الأمنية التي هرعت برفقة الدفاع المدني.