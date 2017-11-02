خبير أرصاد: غداً أولى حالات الوسم

خالد الضبيبي(صدى):

توقع خبير الأرصاد، والباحث في الظواهر المناخية، زياد الجهني، أن تبدأ غدا حالة عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بالسحب الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة والغربية، وتمتد نحو مرتفعات الطائف ومكة والمدينة ثم حائل وشمال القصيم وشمال شرق المملكة وأجزاء من شمالها باتجاه تبوك والحدود الشمالية والجوف.

وأرجع خبير الأرصاد ذلك إلي اندفاع رطوبة مدارية استجابة لمرور أخدود جوي بارد تزداد معها نسبة الأمطار خلال ساعات المساء من العصر وحتى العشاء وتتركز على المرتفعات وغربها لوجود المرتفع المداري في موقع يخدم تلك المناطق بشكل أكبر.