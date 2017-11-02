بالصور.. إزالة عقوم عشوائية بـ ” صبيا “

حسن الجعفري(صدى):

أزالت لجنة الأودية والعقوم- لجنة مراقبة الأراضي الحكومية، في محافظة صبيا، عقوم عشوائية، تم إحداثها في وسط الوادي، وتشكل خطرًا على الممتلكات العامة والخاصة.

أكد محافظ صبيا علي بن موسى زعلة، أن اللجان ستكثف جولاتها الميدانية، تمشيًا مع تعليمات أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لإزالة أي إحداث ومحاسبة المخالفين مع التنبيه على أصحاب المعدات الذين يقومون بمساعدة المخالفين بأنه سيتم حجز المعدة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.