جمعية زهرة لسرطان الثدي تشارك بملتقى جمعية الثقافة بالرياض

تركية البدر(صدى):

ضمن مبادرة 10/10 برعاية جمعية زهرة لسرطان الثدي قدمت الأخصائية ريناد بنت سعود مساء الأربعاء الماضي محاضرة عن سرطان الثدي في الملتقى الثقافي بجمعية الثقافة والفنون بالرياض, وذلك لرفع الوعي المجتمعي عن ماهية مرض سرطان الثدي وطرق التعرف على الأعراض المبكرة له وطرق الفحص الدوري المبكر.

وتستهدف المبادرة الوصول لأماكن مختلفة وتقديم المعلومة الطبية الموثوقة حسب آخر الإحصائيات التي أصدرتها وزارة الصحة في المملكة والتي تبذل أقصى الجهود من أجل التوعية بأهمية الكشف الدوري المبكر لسرطان الثدي عبر وضع عربات الفحص المبكر المجاني بأماكن مختلفة في عدة مدن.

وتحتفل جمعية زهرة هذا العام بإكمالها عشرة أعوام خدمت من خلالها مليون مستفيدة عبر شراكات مجتمعية مع عدة قطاعات حكومية أو خاصة.