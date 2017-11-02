هواتف ” بيكسل 2 إكس إل ” تصل بدون نظام تشغيل

متابعات(صدى):

تعددت شكاوي المستخدمين من هاتف بيكسل 2 إكس إل، حيث تلقي موقع Reddit شكاوي حول استلام هواتف “ بيكسل 2 إكس إل ” Pixel 2 XL دون أن تحتوي على نظام تشغيل الذي من المُفترض أن يكون أندرويد أوريو.

وبحسب ما ورد في التعليقات فإن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إعادة الجهاز لشركة جوجل لاستبداله بجهاز آخر.

وتنضم مشكلة عدم وجود نظام تشغيل لمشاكل أُخرى اشتكى منها البعض مثل تقطّع في الصوت وصدور ضجيج من السمّاعة بالإضافة إلى عدم إضاءة مصابيح الإنارة وتوقّفها عن العمل بحيث تعمل نصف الشاشة فقط. كما ذكر البعض وجود طبقة زرقاء اللون على الشاشة أيضًا.

شكاوى من سوء جودة تسجيل الصوت في Pixel 2 XL قوقل بدأت التحقيق في احتراق شاشات هواتف “ بيكسل 2 إكس إل ” .