جمعية الثقافة والفنون تبقي باب المشاركة في ” وقفات كوميدية ” مفتوحاً

تركية البدر(صدى):

تنظم جمعية الثقافة والفنون مهرجان (وقفات كوميدية 2017) وذلك بدعم من هيئة الترفيه, وبمشاركة الإعلان السابع ووكالة نون فن، وهي أكبر مسابقة لمواهب الستاند-أب كوميدي في المملكة وتقدر قيمة جوائزها 162,000 ريال, حيث سيمنح الفائز في المركز الأول لقب ” بطل الكوميديا ” .

هذا وسينطلق المهرجان مساء اليوم بالدمام في جولة التصفيات النصف النهائية للمسابقة في محطاتها السبعة حول المملكة، والتي تتضمن كل من الدمام، أبها، جدة، تبوك، حائل، القصيم والرياض, وذلك لتوفير الفرصة لجميع المواهب من مختلف مناطق المملكة للمشاركة، والتنافس، أمام أعضاء لجنة التحكيم والتي يشارك فيها كلاً من: الفنان يوسف الجراح، والفنان ياسر بكر، والكاتب فيصل العامر، يتم من خلال هذه الجولة تأهيل 24 مشاركاً للتنافس في المرحلة النهائية التي تُقام في الفترة 29 نوفمبر – 3 ديسمبر بمدينة الرياض .

يشار إلى أن المهرجان يستهدف المشاركين من الممارسين والناشئين في فن الستاند-آب كوميدي على حدٍ سواء؛ لتحقيق التواصل الفعال بين المواهب، وإمكانيات التطوير ومشاركة الأساليب المتقدمة عن طريق خوض المنافسة، وحضور الورش التطويرية، بالإضافة إلى فرص التقديم بمصاحبة نجوم الستاند-آب كوميدي أثناء المهرجان.

الجدير بالذكر أن المهرجان يترك باب المشاركات مفتوحاً من خلال الموقع الإلكتروني www.scf-ksa.com

حتى مواعيد التصفيات النصف النهائية لكل مدينة وهي على النحو التالي:

الدمام : 2 نوفمبر 2017

أبها : 4 نوفمبر 2017

جدة : 8 نوفمبر 2017

تبوك : 10 نوفمبر 2017

حائل : 15 نوفمبر 2017

القصيم : 16 نوفمبر 2017