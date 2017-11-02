تركي آل الشيخ يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي في الرياض

طلال الغامدي(صدى):

أعرب رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، عن سعادته بلقائه مع الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم بالرياض، واصفا إياه بالمثمر.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” اتفقنا على فتح صفحة جديدة ومرحلة متميزة من التعاون المشترك ” ، مرففقا التغريدة بصورة من اللقاء.