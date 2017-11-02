تركي آل الشيخ يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي في الرياض
أعرب رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، عن سعادته بلقائه مع الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم بالرياض، واصفا إياه بالمثمر.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ” اتفقنا على فتح صفحة جديدة ومرحلة متميزة من التعاون المشترك ” ، مرففقا التغريدة بصورة من اللقاء.
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل مبروك يازعيم بطولة اسيا واول مشاركه عالميه بعد تفحيط دام طويلا
امس كان هذا الرئيس من اقزام اسيا واليوم ضيف عزيز
مافيه الا تضبيط وغير كذا مايشم البطولة الزعيم
النخيش[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 39 دقيقة
للاسف ياطرطور تفتقد للوطنيه الهلال فريق يمثل الوطن ويجب الوقوف معه مهما كانت الميول الوطن وبس ويكغي الزعيم سيطرته على جميع البطولات الداخليه والخارجيه واي فريق يمثل الوطن يجب الوقوف معه كفا حقد وحسد لفريق وطني كفا كفاكفا فكر التعصب الوطن وبس