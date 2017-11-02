اليابان ترحب بدونالد ترامب بـ ” طريقة جديدة “

طوكيو(صدى):

أعلن المغني الياباني الشهير بيكوتارو، صاحب أغنية ” بن باينابل آبل بن ” ” بي بي ايه بي ” ، التي حققت رواجًا كبيرًا عبر الإنترنت العام الماضي، أنه سيكون في استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لطوكيو الأسبوع المقبل.

وقالت وكالة ” كيودو ” اليابانية للأنباء، اليوم الخميس إنّ المغني الذي حصدت أغنيته رواجًا عالميًا بعدما تشاركها عبر حساباته في مواقع نجاحًا الاجتماعي المغني جاستن بيبر، سيشارك في مأدبة عشاء يقيمها رئيس الوزراء الياباني شينزو إبي على شرف الرئيس الأمريكي.

وكانت حفيدة ترامب ابنة السنوات الست ارابيلا كوشنر وهي ابنة إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر قد ظهرت في تسجيل مصور قصير نشرته والدتها عبر أنستجرام في نوفمبر الماضي وهي تغني أغنية ” بي بي ايه بي ” .