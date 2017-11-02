بالفيديو.. فتاة فرنسية تروي تفاصيل معاناتها مع ” داعش “

باريس(صدى):

قالت الفرنسية، مارغو نانتيز، البالغة من العمر 27 عاما، أنها مرت بفترة عصيبة، في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلي أن الزواج كان الوسيلة الوحيدة بالنسبة للمرأة للخروج من المنزل والتنقل في الشارع، لذا كانت تتزوج رجلا جديدا كلما قتل السابق، حتى بلغ عدد أزواجها 4 أزواج.

وأشارت إلى أن لديها 3 أبناء، “ ياسمين 6 سنوات، وعيسى 3 سنوات، وبيلسان 5 أشهر ” .

وتمنت مارغو نانتيز بالعودة إلى بلادها لتربية أطفالها الثلاثة، مشيرة إلي استعدادها للمحاكمة ودخول السجن، مؤكدة أنها حاولت العودة منذ مدة طويلة، لكن قوات داعش كانت تقتل الراغبين في مغادرة التنظيم.