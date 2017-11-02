البحرين: إسقاط قطر تأشيرة اللبنانيين يفتح الباب لدخول ” حزب الله ” إلى الخليج

المنامة(صدى):

أكد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد آل خليفة، أن إسقاط قطر التأشيرة عن مواطنى لبنان فتح الباب على مصراعيه لدخول أتباع حزب الله الإرهابى إلى قطر والخليج، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر.

وأوضح آل خليفة في وقت سابق، أن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجى تتمثل في تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تُحكّم عقلها، وأن عدم تجاوب قطر مع مطالب دول الخليج العادلة بوقف تآمرها المستمر عليها، يثبت أنها لا تحترم مجلس التعاون وميثاقه ومعاهداته التى وقعت عليها.

وأضاف وزير الخارجية البحرينى في تصريحاته: ” لن نحضر قمة نجلس فيها مع قطر، وهى التى تتقرب من إيران وتحضر القوات الأجنبية، وهى خطوات خطيرة على أمن مجلس التعاون، وإن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالى سيشترى لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون المقبلة فهى مخطئة ” .