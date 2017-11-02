إدارة الاتفاق تلزم الصيعري بالتدريب منفردا لمدة شهر

نواف السالم(صدى):

ألزمت إدارة نادي الاتفاق لاعب فريق الكرة الأول بالنادي محمد الصيعري، بالتدريب بشكل انفرادي لمدة شهر كامل، مع تطبيق اللائحة الداخلية للنادي عليه.

وأرجع الاتفاق خطواته التصعيدية ضد الصيعري إلى ما سماه تجاوزات الأخير منذ فترة الإعداد للموسم الجديد وحتى الآن، حيث سبق وأثار اللاعب عدة مشكلات خلال معسكر الفريق الذي أقيم بتركيا قبل انطلاق الموسم.

وأوضح النادي أن تجاوزات اللاعب تكررت خلال فترة التوقف الأولى لمسابقة الدوري، وأخيراً قبل مباراة الاتفاق الأخيرة بالدوري أمام الرائد، حيث طالب اللاعب بإخراجه من قائمة الفريق للمباراة، بعدما علم بعدم وجوده ضمن التشكيل الأساسي.

وكشفت الإدارة الاتفاقية في بيان لها أن الصيعري ادعى معاناته من إصابة في الركبة لإجبار الجهاز الفني للفريق لإخراجه من قائمة مباراة الرائد، وهو الادعاء الذي كذبه الجهاز الطبي للفريق، والذي أكد سلامة اللاعب.