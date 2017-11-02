الشباب يحدد موعد بدء تلقي طلبات الترشح لرئاسة النادي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الشباب عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، بعد موافقة هيئة الرياضة على عقد جمعية عمومية طارئة للنادي، لاختيار مجلس إدارة جديد.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر أن التقدم بطلبات الترشيح بات متاحاً بداية من اليوم، وحتى الخميس 16 نوفمبر، منوهاً إلى أن الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي سيكون بنظام القائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن طلال آل الشيخ الرئيس الحالي للنادي كان قد دعا مؤخراً لعقد جمعية عمومية طارئة لانتخاب رئيس ومجلس إدارة جديد للنادي، معلناً رفضه الاستمرار في منصبه بسبب الظروف الصعبة التي يعانيها النادي، وبالتحديد على الصعيد المالي.