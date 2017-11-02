” Xbox One X ” تدعم الشاشات بدقّة 1440p

متابعات(صدى):

أكّد أحد مسؤولي منصّة ” إكس بوكس ” Xbox للألعاب من مايكروسوفت أن المنصّة الجديدة، ” إكس بوكس ون إكس ” Xbox One X، ستدعم الشاشات بدقّة 1440p بشكل افتراضي، وذلك عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وتدعم منصّة ” إكس بوكس ون إكس ” الألعاب والشاشات حتى دقّة 4K. لكن قلقًا حول دعمها لشاشات 1440p كان موجودًا، فالبعض توقّع أن تكون دقّة إخراج اللعبة تساوي 1080p قبل أن تقوم المنصّة بتكبير الصورة لتُصبح متوافقة مع شاشات 1440p الأمر الذي سيؤدي لفقدان جودة الصورة ولو بشكل قليل.

وبناء على ذلك، فإن المنصّة الجديدة ستُخرج الصورة بدقّة 1440p، وبالتالي لن يكون هناك تغيير لأبعادها الأمر الذي سيضمن أعلى جودة مُمكنة.